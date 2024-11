Boca de urna indica resultado apertado nas eleições irlandesas

A contagem dos votos, emitidos nesta sexta-feira (29), começará no sábado às 9h00 GMT (6h00 de Brasília) e pode levar vários dias devido à complexidade do sistema de apuração na Irlanda.

As eleições irlandesas tendem a um resultado muito acirrado entre os três principais partidos, segundo uma pesquisa de boca de urna que coloca os nacionalistas de esquerda do Sinn Féin ligeiramente à frente de seus dois rivais centristas da coalizão de governo atual.

De acordo com a pesquisa realizada pela Ipsos B&A, o Sinn Féin ficaria em primeiro lugar (21,1%), seguido pelo partido do primeiro-ministro Simon Harris, o Fine Gael (21%), e seus aliados do Fianna Fáil (19,5%).

Os eleitores foram às urnas para renovar os 174 deputados do Dáil, a câmara baixa do Parlamento irlandês, após uma campanha relâmpago dominada por temas como crise habitacional, custo de vida e imigração.

O Sinn Féin é o ex-braço político do grupo paramilitar IRA, que lutou contra os britânicos na Irlanda do Norte até o acordo de paz de 1998. A legenda nunca governou a República da Irlanda.

Essas duas formações têm se revezado no poder desde que a Irlanda se tornou independente do Reino Unido em 1921.

Após as eleições de 2020, nas quais o Sinn Féin foi o mais votado, os dois partidos centristas formaram uma coalizão de governo com os Verdes.

Durante a campanha deste ano, os dirigentes do Fianna Fáil e Fine Gael descartaram a possibilidade de coalizão com o Sinn Féin, o que reduz consideravelmente as possibilidades do partido de esquerda de integrar o governo.

Embora a Irlanda seja o segundo país da UE com o maior PIB per capita, atrás apenas de Luxemburgo, seus cidadãos enfrentam um forte aumento do custo de vida, uma escassez de moradias acessíveis e a falta de oportunidades para os jovens.