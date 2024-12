Artur Jorge é o 3º técnico português a conquistar a Libertadores

O treinador de 52 anos se juntou a seus compatriotas Jorge Jesus e Abel Ferreira, que levantaram o troféu do principal torneio de clubes da América com Flamengo (2019) e Palmeiras (2020 e 2021), respectivamente.

Artur Jorge se tornou o terceiro técnico português a conquistar a Copa Libertadores, ao levar o Botafogo ao seu primeiro título com a vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 1 na final disputada neste sábado (30), em Buenos Aires.

Os portugueses dominaram as últimas edições da Libertadores, com quatro títulos nas últimas seis edições.

As duas restantes foram vencidas por brasileiros: Dorival Júnior com o Flamengo em 2022 e Fernando Diniz com o Fluminense em 2023.

Artur Jorge também é o quarto europeu a levantar a Liberadores. O primeiro técnico do Velho Continente a conseguir foi o croata Mirko Jozić, campeão à frente do Colo Colo do Chile em 1991.

