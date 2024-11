Presidente eleito do Uruguai se reúne com Lula e fala em otimismo sobre Mercosul-UE

O presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, visitou o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto nesta sexta-feira, 29. Depois da conversa, Orsi falou em otimismo na relação entre Mercosul e União Europeia. Os dois blocos negociam um acordo comercial. O bloco dos países da América do Sul se reúne na semana que vem, no Uruguai.

"Como Mercosul e como região somos otimistas com a possibilidade de seguir estreitando laços com outras regiões, e fundamente com a Europa", disse Orsi a jornalistas no Palácio do Planalto.