Petróleo retrocede diante de incerteza em torno da Opep+

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em janeiro, caiu 0,46%, para 72,94 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), com vencimento para o mesmo mês, recuou 1,05%, para 68 dólares.

As cotações do petróleo recuaram nesta sexta-feira (29), pressionadas pelo adiamento da reunião semestral da Opep+, que dá sinais de divergências internas.

A reunião dos 22 membros da Opep+, prevista inicialmente para domingo, foi adiada para a próxima quinta-feira porque "vários dos ministros que participam estão na 45ª cúpula do Golfo" neste fim de semana no Kuwait, detalhou a entidade em comunicado.

Mas o adiamento da reunião gerou a ideia de uma possível "decisão de choque" com vistas a aumentar a produção do grupo, "em uma guerra de preços para defender sua parte do mercado mundial", comentou Han Tan, analista da Exinity.

Mas, segundo analistas, isto serviria, inicialmente, como uma forma de ganhar tempo para que os países-membros entrem em acordo.

"Há especulações sobre diferenças no interior do grupo [...] mas, em geral, estes adiamentos têm por objetivo conseguir um consenso", disse John Kilduff, da Again Capital.

No plano geopolítico, a trégua entre Israel e Hezbollah no Líbano, vigente desde a quarta-feira, contribuiu para derrubar uma parte do prêmio de risco que fazia o preço do petróleo subir.