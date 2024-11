Os dilemas da reconstrução nas áreas inundadas da Espanha

A destruição foi "histórica" na região de Valência, onde quase 80 municípios foram gravemente danificados pelas chuvas torrenciais e as enchentes de 29 de outubro, segundo um balanço do Conselho Superior dos Colégios de Arquitetos da Espanha (CSCAE).

Um mês após as inundações que devastaram o leste da Espanha, a prioridade das autoridades é reconstruir o mais rápido possível, mas especialistas defendem a "construção de outra forma", com uma melhor integração ao meio ambiente e deslocamento de bairros propensos a inundações.

O temporal deixou um rastro de cidades destruídas e infraestruturas danificadas, e pelo menos 230 mortos na Espanha, principalmente na Comunidade Valenciana (222 mortos), tornando-se a pior catástrofe natural no país desde as inundações de 1973.

Para a presidente do CSCAE, Mata Vall-llossera, a reconstrução deve ser feita com "muita empatia", em "uma situação muito dramática, com rigor técnico e muita responsabilidade".

Com as mudanças climáticas, estes fenômenos serão "cada vez mais intensos" e "frequentes", acrescentou Vall-llossera, defendendo cidades com "espaços verdes, menos veículos" e com "pavimentos menos duros, mais permeáveis, que tenham uma melhor atuação frente ao calor intenso" e as "chuvas torrenciais".

- Fora das áreas de inundação -