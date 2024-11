Djokovic diz que Murray é o 'treinador perfeito' para sua etapa final de carreira

Djokovic anunciou na semana passada que Murray, recentemente aposentado, será seu treinador, com a missão de conquistar o 25º título de Grand Slam, algo que irá tentar já no primeiro grande torneio de 2025, o Aberto da Austrália.

O tenista sérvio Novak Djokovic disse em entrevista nesta sexta-feira (29) que suas experiências comuns em anos anteriores fazem do escocês Andy Murray o "treinador perfeito" para a etapa final de sua carreira.

"Estava pensando no que precisava nesta altura da minha carreira. Parei de treinar em março com meu técnico anterior, Goran Ivanisevic, com quem tive muitas conquistas e trabalhei por muitos anos", explicou Djokovic em entrevista ao canal Sky Sports.

"Levei seis meses para pensar nisso, se precisava de treinadores e, caso sim, quem deveria ser e qual deveria ser o seu perfil", continuou.

"Pensamos em vários nomes e me dei conta de que o treinador perfeito para mim, neste momento da minha carreira, era alguém que já viveu as experiências que eu vivi, um multicampeão dos Grand Slam, um ex-número 1 do mundo. Pensei em várias pessoas e surgiu o nome de Andy Murray", disse.