Consumidores buscam ofertas durante a 'Black Friday' nos EUA

O dia de megaofertas nos Estados Unidos, conhecido como 'Black Friday', aconteceu nesta sexta-feira (29) em um contexto econômico positivo, mas com consumidores mais cautelosos em busca de oportunidades após três anos de inflação alta.

"Temos uma grande clientela de turistas, pessoas que voam de diferentes países. Por isso, abrir às 8 [da noite anterior] é dar um acesso mais cedo à Black Friday", disse à AFP Junior Bolden, funcionário do shopping.

Mario Clemente, um turista mexicano, viajou de Guadalajara, no México, pela "experiência" e pelos "ótimos preços". "Comparado com o México, é muito mais barato vir aqui. Mesmo contando com hotel e voo, é mais econômico", contou.

Muitos dos que chegaram antecipadamente eram moradores que queriam evitar as multidões, como Jaiden e María, um casal de Los Angeles. Pensaram que todos iriam na sexta-feira, "mas, evidentemente, não é o caso. Está bem movimentado esta noite!", disseram.

A Federação Nacional de Varejo dos EUA (NRF) se mostrou muito otimista nesta sexta-feira, com a expectativa de que mais de 183 milhões de clientes visitem lojas neste fim de semana, o que seria um recorde.