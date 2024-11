Australiano que tentou entrar na final dos 100 m recebe multa de 8 mil euros

Julgado na quinta-feira, o jovem de 24 anos, que não esteve presente, recebeu uma proibição de entrar no estádio por três anos.

O Tribunal Correcional de Bobigny sancionou uma multa de 8 mil euros (50,5 mil reais na cotação atual) ao australiano que tentou, no dia 4 de agosto, entrar na pista do Stade de France antes da final dos 100 metros masculinos nos Jogos de Paris-2024, indicou o Ministério Público (MP) nesta sexta-feira (29).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O jovem, com uma camiseta escrito "Palestina Livre, Ucrânia Livre, Jesus", foi interceptado pela segurança do Stade de France quando tentava entrar na pista de atletismo, apontou o MP no início de agosto.