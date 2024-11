Alemão vive a 11 metros submerso no mar em busca de recorde do Guinness

Com sua aventura inusitada, que pretende estender por mais dois meses, este engenheiro aeroespacial de 59 anos busca estabelecer um recorde mundial do Guinness e provar que é possível viver confortavelmente e trabalhar sob o mar.

A 11 metros de profundidade, em frente à costa do Panamá, o alemão Rüdiger Koch vive há dois meses em uma cápsula acoplada a uma casa futurista construída sobre as águas do mar do Caribe.

Em 30 m², ele conta com um vaso sanitário portátil, uma cama, uma televisão, um computador, uma bicicleta ergométrica e ventiladores. Também tem acesso à internet via satélite e usa energia solar, embora disponha de um pequeno gerador elétrico. Porém, não tem chuveiro.

"Acordo às seis horas, acompanho as notícias, trabalho um pouco e depois preparo o café da manhã para me ocupar com todas as coisas que surgem no dia a dia", relata Koch.

Sobre uma pequena mesa, está um exemplar de seu livro favorito: "Vinte mil Léguas Submarinas", a obra clássica do escritor francês do século XIX, Júlio Verne.