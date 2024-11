Tensão comercial à vista: mundo se prepara para tarifas de Trump

"O simples fato de ele apontar para o México e o Canadá, especialmente para o Canadá, é uma loucura. Trata-se do aliado mais próximo e antigo dos Estados Unidos", alarmou-se Petros Mavroidis, professor da Universidade de Columbia, em entrevista à AFP.

Ao anunciar tarifas de 25% para os produtos provenientes do Canadá e do México, os dois principais parceiros comerciais dos Estados Unidos e em teoria protegidos por um acordo de livre comércio, o presidente eleito, Donald Trump, enviou ao mundo a mensagem de que ninguém ficará de fora de suas políticas.

Trump "assume o risco de se confrontar com seus aliados", acrescentou.

Os dois países se consideravam protegidos: o acordo de livre comércio T-MEC, que os une aos Estados Unidos, deve ser revisado no próximo ano, mas foi assinado durante o primeiro mandato de Trump, que na época o apresentou como "o melhor e mais importante acordo comercial já assinado” por Washington.

Mas o anúncio dessas tarifas, que inclui um aumento das tarifas para produtos chineses, mostra "que não há diferença" entre aliados e rivais dos Estados Unidos para Donald Trump, destacou Erin Murphy, pesquisadora do Center for Strategic and International Studies (CSIS) em Washington.

Embora no mundo "essas decisões claramente não sejam bem-vindas, também não são inesperadas", acrescenta Murphy.