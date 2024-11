Putin ameaça atacar Kiev com seu míssil hipersônico 'Oreshnik'

"Não descartamos o uso do Oreshnik contra alvos militares, instalações militares-industriais ou centros de tomada de decisão, inclusive em Kiev", disse Putin em entrevista coletiva transmitida pela televisão russa a partir do Cazaquistão, onde participa de uma cúpula regional.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira (28) que não descarta ordenar um ataque contra a capital ucraniana com o novo míssil balístico hipersônico "Oreshnik", que descreveu como uma arma terrivelmente destrutiva.

Na semana passada, Moscou disparou este novo míssil de alcance intermediário (até 5.500 km) contra uma instalação militar no Dnipro, no centro-leste da Ucrânia, em resposta ao bombardeio ucraniano com projéteis ocidentais.