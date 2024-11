Fim amargo da COP29 prenuncia dificuldades para a ambição climática

A COP29, cujo principal objetivo era estabelecer um montante global de ajuda climática dos países desenvolvidos para apoiar os países em desenvolvimento em sua transição, foi uma reunião crucial nesse contexto.

Entretanto, com uma nova meta coletiva quantificada (NCQG) de US$ 300 bilhões (valor em 1,7 trilhão de reais na cotação atual) por ano até 2035, em comparação com os US$ 1,3 trilhão (valor em 7,5 trilhões de reais na cotação atual) esperados pelos países pobres, o acordo final “não é nada motivador”, de acordo com François Gemenne, pesquisador belga de políticas climáticas e coautor do sexto relatório do IPCC.

“Com a ajuda de uma presidência incompetente, os países desenvolvidos mais uma vez se esquivaram de suas obrigações e deixaram que os países em desenvolvimento arcassem com os custos. O Brasil agora enfrenta outra tarefa monumental para a COP30: garantir maior financiamento e reconstruir a confiança entre as nações”, disse Claudio Angelo, coordenador de Políticas Internacionais do Observatório do Clima (Brasil).