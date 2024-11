Extração de mineração submarina enfrenta momento crítico

Dividida entre os defensores dos fundos do mar e as indústrias ansiosas por explorá-los, a comunidade internacional terá um ano crítico que poderá determinar o futuro da mineração em águas profundas.

Longe dos olhos do público, a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISA), criada em 1994 sob os auspícios da ONU, negociava discretamente na Jamaica o "código de mineração", as futuras regras para a exploração dos recursos do fundo do oceano sob a sua jurisdição, que inclui apenas águas internacionais.

Mas desde julho de 2023 o cronograma se acelerou. Graças a uma cláusula legal ativada por Nauru, um pequeno Estado insular no Pacífico, qualquer país pode solicitar um contrato de exploração em nome de uma empresa.

A Nori (Nauru Ocean Resources Inc.), subsidiária da empresa canadense The Metals Company (TMC), pretende ser a primeira a ser beneficiada, com a esperança de começar a extrair nódulos polimetálicos no Pacífico em 2026.