Empresas dos EUA reduzem políticas de diversidade diante do lobby conservador

Assim como a Ford e a Jack Daniel's, a rede de supermercados Walmart se junta à lista de grandes empresas americanas que reduziram suas políticas de diversidade, em meio ao avanço do lobby conservador que foi reforçado pela eleição de Donald Trump. O Walmart, que tem a maior força de trabalho do setor privado no país, anunciou várias mudanças nesta semana: deixará de usar a sigla DEI (Diversidade, Equidade, Inclusão) e o termo “Latinx” em suas comunicações; encerrará um programa para promover a diversidade entre seus fornecedores; fechará um centro de igualdade racial; e não informará mais os seus dados a uma ONG que classifica as empresas quanto à inclusão LGBTQIAPN+.

As mudanças ocorrem na esteira da vitória do republicano Trump e em meio a uma campanha contra a ideologia "woke".

O termo "woke" (acordado, em tradução livre), usado de forma depreciativa pelos conservadores, refere-se ao pensamento que defende o fim da desigualdade racial, do sexismo e da discriminação anti-LGBTQIAPN+, que ressurgiu após a morte do afro-americano George Floyd, que foi asfixiado até a morte por um policial em 2020. O movimento "anti-diversidade" foi reforçado pela decisão da Suprema Corte em 2023 de eliminar a ação afirmativa nas universidades, que os conservadores usaram para abrir processos contra empresas ou instituições públicas e tentar impedir seus programas de promoção da diversidade. - “Apologia ao politicamente correto" -

Os conservadores acusam esses programas de fazer uma "apologia ao politicamente correto” e afirmam que eles prejudicam principalmente os homens brancos. Robby Starbuck, um ativista e apoiador de Trump de 35 anos, lidera uma cruzada conservadora no mundo corporativo, defendendo a “neutralidade” em questões sociais. Ele se vangloria de ter feito com que empresas como a Ford e a Harley-Davidson retirassem suas políticas inclusivas. A reversão do Walmart “é a maior vitória até agora em nosso movimento para acabar com o ‘wokismo’ nas empresas americanas”, disse ele em uma mensagem na rede X, na qual associou o aumento das ações do Walmart à decisão.

As empresas que mantêm sua agenda “woke” estão fadadas a fechar as portas, acrescentou. De acordo com uma pesquisa do Pew Research Center, a proporção de funcionários que acham que sua empresa dá muita atenção a questões de diversidade aumentou de 14% em fevereiro de 2023 para 19% em outubro de 2024. Uma pesquisa do The Conference Board, um think tank de centenas de empresas, mostra, no entanto, que uma proporção significativa (58%) dos 1.300 funcionários entrevistados acredita que os recursos que sua empresa dedica a essas questões são adequados.

"Os líderes devem se concentrar no que realmente importa para seus funcionários" e "essas iniciativas são cruciais para atrair e reter os talentos atuais e futuros", diz Allan Schweyer, chefe de pesquisa de capital humano do think tank.