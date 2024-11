City visita Liverpool em Anfield em busca de ressurreição

Para o City, o jogo é praticamente uma final, em pleno início de dezembro. O time do técnico Pep Guardiola chega com oito pontos de desvantagem e uma derrota complicaria ainda mais a briga pelo título.

No próximo domingo, o futebol inglês voltará seus olhares para o grande duelo da 13ª rodada da Premier League, com o líder Liverpool jogando em casa contra um Manchester City (2º) em crise.

Mas além dos números, um novo fracasso afundaria os 'Citizens' ainda mais, depois de cinco derrotas e um empate nos últimos seis jogos entre todas as competições.

No último jogo, o empate em casa com o Feyenoord (3 a 3) depois de estar vencendo por 3 a 0 a 15 minutos do apito final teve gosto amargo.

A última vitória do City aconteceu há mais de um mês, no dia 26 de outubro, quando o time bateu o lanterna Southampton por 1 a 0.

Mas o Liverpool, que além de liderar a Premier League também está no topo da tabela da Liga dos Campeões, não se coloca como favorito para o jogo de domingo.