Athletic e Eintracht alcançam Lazio na ponta da Liga Europa; Chelsea lidera Conference

O Athletic Bilbao e o Eintracht Frankfurt venceram seus jogos nesta quinta-feira (28) e aproveitaram o tropeço da Lazio para se igualarem a pontuação da equipe italiana na ponta da tabela da Liga Europa, enquanto o Chelsea chegou à quarta vitória em quatro jogos e lidera a Liga Conferência ao lado do Legia Varsóvia. A Lazio, que até antes da quinta rodada era líder isolada com 100% de aproveitamento, empatou em 0 a 0 com o Ludogorets em Roma, resultado que deixa a equipe com 13 pontos de 15 possíveis.

Em jogo simultâneo, o Athletic recebeu o Elfsborg e venceu sem dificuldades por 3 a 0, com gols de Adama Boiro (6'), Beñat Prados (24') e Gorka Guruzeta (53').

Horas depois, o Eintracht entrou em campo para derrotar o Midtjylland por 2 a 1 na Dinamarca. Os alemães saíram na frente com Hugo Larsson (7') e cederam o empate no início do segundo tempo com um gol contra de Nnamdi Collins (48'), mas minutos depois chegaram ao gol da vitória com Omar Marmoush cobrando pênalti (57'). - Amorim começa com vitória em Old Trafford - Entre os demais resultados do dia, destaque para a vitória do Manchester United sobre o Bodo/Glimt por 3 a 2, no primeiro jogo do técnico Rúben Amorim em Old Trafford.

Depois do empate com o Ipswich no fim de semana, o United, 12º colocado no Campeonato Inglês, tinha como objetivo começar uma nova "dinâmica", segundo Amorim. O time começou bem e abriu o placar no primeiro minuto de jogo com Alejandro Garnacho, após um erro do goleiro do time norueguês. Mas os 'Red Devils' não conseguiram aproveitar as oportunidades e sofreram a virada em poucos minutos com gols de Hakon Evjen (19') e Philip Zinckernagel (23') em dois contra-ataques.

Rasmus Holjund empatou pouco antes do intervalo (45') e fez mais um no início do segundo tempo (50'), evitando uma crise prematura para Amorim. O Manchester United é o 12º colocado na tabela da Liga Europa com nove pontos. - Chelsea lidera Liga Conferência -

Melhor momento vive o Chelsea na liga Conferência. O time do técnico Enzo Maresca soma quatro vitórias em quatro jogos, depois de vencer o Heidenheim fora de casa por 2 a 0. Maresca fez dez alterações em relação à equipe que venceu o Leicester na Premier League no último fim de semana. Christopher Nkunku foi titular e abriu o placar no segundo tempo depois de dominar e bater no canto superior do goleiro Kevin Müller (51'). O atacante francês é o artilheiro da Conference com cinco gols.