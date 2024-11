Atalanta e Fiorentina tentam manter série de vitórias no Italiano

A 'Dea' vem de golear o Young Boys (6 a 0) na Suíça pela Liga dos Campeões e conta com o artilheiro da Serie A, o atacante Mateo Retegui, com 12 gols.

Atalanta (2ª) e Fiorentina (4ª), com sete vitórias consecutivas cada uma no Campeonato Italiano, têm jogos complicados na 14ª rodada para manterem suas séries positivas, contra Roma (12ª) e Inter de Milão (3ª).

Tudo isso faz da Atalanta uma das equipes do momento na Itália e forte candidata a arrebatar a liderança do Napoli.

O time de Bérgamo comanda o quarteto aparece a um ponto do topo da tabela. Os outros integrantes são Inter, Fiorentina e Lazio (5ª).

A Roma, agora comandada pelo veterano Claudio Ranieri, perdeu quatro dos últimos cinco jogos e precisa se recuperar, o que pode complicar a visita da Atalanta ao Estádio Olímpico da capital.

Com o jogo isolado na segunda-feira, os dois times entrarão em campo já sabendo dos resultados do fim de semana, principalmente o duelo entre Fiorentina e Inter no domingo.