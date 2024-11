2025, um ano caótico: guerras, alianças inéditas, Trump...

O ano de 2025 promete ser tão tenso quanto os anteriores, com guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, alianças entre regimes autoritários e o retorno de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos, cuja política externa pesa muito na agenda global.

A escalada parece estar sob controle entre Israel e o Irã, o principal apoiador do Hamas e do Hezbollah libanês, mas por quanto tempo?

A complacência de Trump com o presidente russo, Vladimir Putin, durante seu primeiro mandato, a nomeação de figuras críticas à Ucrânia para seu futuro gabinete e a possível interrupção da ajuda militar ao país fazem com que Kiev tema pelo pior.

- A sombra de Trump na América Latina -

A escolha de Marco Rubio como futuro chefe da diplomacia dos Estados Unidos anuncia um "endurecimento das relações e sanções" contra Cuba, Nicarágua e Venezuela, de acordo com Carlos Malamud, analista do centro de estudos Real Instituto Elcano.

Contudo, será a futura política comercial e migratória dos Estados Unidos que poderá ter um forte impacto na América Latina.

"A chegada de Trump, com o aumento do protecionismo e o fortalecimento do dólar, não é uma boa notícia para as economias latino-americanas. Se acrescentarmos a isso as possíveis expulsões de migrantes ilegais, a bandeja está servida", acrescenta o analista.

O republicano prometeu uma política de mão de ferro na fronteira com o México, o fim dos programas de acolhimento e "a maior operação de deportação da história dos Estados Unidos".

Além de cortar o sonho de uma vida melhor, os especialistas alertam para o impacto econômico nos países de origem, especialmente na América Central, onde as remessas representam mais de 30% do PIB em El Salvador e na Nicarágua, segundo a agência de classificação Fitch Ratings.

Além disso, se as crises em Cuba e na Venezuela persistirem, o êxodo de seus cidadãos poderá continuar e, diante dos Estados Unidos reforçados, eles poderão buscar novos destinos na Europa e em países latino-americanos que já receberam centenas de milhares de pessoas.

"No México, a capacidade de absorver essa força de trabalho é maior devido ao tamanho de sua economia, mas para países com menos força econômica, como o Panamá ou a Costa Rica, isso é um problema", ressalta Malamud.

O México já está sob pressão. Trump ameaçou impor tarifas sobre as importações mexicanas se a migração e o tráfico de drogas não forem interrompidos.

- Taiwan -

Taiwan tem todos os ingredientes para um futuro conflito global.

A China a reivindica como parte de seu território e não descarta o uso da força para assumir o controle. Nos últimos anos, Pequim aumentou sua pressão militar com a presença regular de aviões de guerra, drones e navios ao redor da ilha.

Os EUA são o principal defensor da segurança de Taiwan, mesmo que não o reconheçam diplomaticamente.

E, embora os democratas e os republicanos compartilhem uma postura hostil em relação a Pequim, Marco Rubio é notoriamente contrário à China, onde está impedido de entrar.

Mike Waltz, que deve ocupar o cargo de conselheiro de Segurança Nacional na Casa Branca, fez um apelo para "armar Taiwan agora".

- Coreia do Norte -

A Coreia do Norte, que possui bombas atômicas, intensificou seus testes balísticos em 2024 e, assim como o Irã, fez uma aproximação sem precedentes com a Rússia, até mesmo assinando um tratado de defesa mútua.

"Putin quer soldados e munição norte-coreanos e, em troca, Pyongyang quer tecnologia militar", resume Fyodor Tertiskiy, pesquisador da Carnegie.

Andrew Yeo, do think tank americano Brookings, prevê "uma nova fase de grande instabilidade e possível escalada no nordeste da Ásia".

"A cooperação militar com Moscou tem como pano de fundo o aumento das tensões na península coreana", observa Yeo, que cita a destruição de estradas por Pyongyang entre as duas Coreias, a suposta incursão de drones da Coreia do Sul em seu vizinho e o teste de um novo míssil balístico intercontinental norte-coreano em novembro.

cf-jf-tjc/avl/dd/fp