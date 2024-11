Votação da nova Comissão Europeia evidencia divisão entre eurodeputados

A Comissão foi aprovada por 370 votos a favor, 282 contra e 36 abstenções, sendo a primeira vez desde 1995 que a equipe no comando do poder Executivo da UE obteve menos de 400 votos para sua aprovação.

A votação desta quarta-feira foi possível porque os blocos do Partido Popular Europeu (PPE, direita), do S&D (centro esquerda) e Renew (liberais de centro) selaram um acordo e desativaram um bloqueio político que ameaçou todo o processo.

O processo havia sido bloqueado pelas objeções do S&D e do Renew à designação do italiano Rafaelle Fitto, do partido ultradireitista Irmãos da Itália, como um dos vice-presidentes da Comissão.

Em contrapartida, o PPE foi contrário à designação da socialista espanhola Teresa Ribera como primeira-vice-presidente, e desta forma todo o processo ficou em ponto morto.