STF nega pedidos de habeas corpus Robinho, que continuará preso

Os ministros do STF formaram maioria de 9-2 contra os pedidos da defesa de Robinho, que desde março está preso no Brasil para cumprir a pena de nove anos imposta pela Justiça italiana em 2017.

O ex-jogador Robinho continuará preso em Tremembé, no interior de São Paulo, onde cumpre pena de 9 anos de prisão por estupro, após o Supremo Tribunal Federal (STF) negar nesta quarta-feira (27) os pedidos de habeas corpus pela sua liberdade.

Os advogados do ex-jogador haviam denunciado supostas irregularidades processuais na Justiça brasileira, mas seus argumentos "não revelam a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder", escrevem em sua decisão o ministro Luiz Fux, relator do caso.

Robinho se entregou em março à polícia de Santos, depois que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) homologou a condenação imposta na Itália.

Após a prisão, a defesa do ex-jogador entrou com dois pedidos de habeas corpus, nos quais questionaram a competência do STJ para ordenar o início da execução da pena e contestaram a constitucionalidade da lei de migração entre a Itália e o Brasil que permitiu a validação da sentença.

A Itália recorreu a esse acordo bilateral porque a Constituição do Brasil proíbe a extradição de seus cidadãos.