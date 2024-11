Naufrágio de iate turístico no mar Vermelho deixa 4 mortos; sete pessoas estão desaparecidas

As forças navais egípcias resgataram cinco pessoas na terça-feira, 26, e recuperaram quatro corpos, um dia após o naufrágio de um iate turístico que transportava 44 passageiros na cidade costeira de Marsa Alam, no Mar Vermelho. O iate afundou devido ao mau tempo, informaram as autoridades. Até agora são 33 sobreviventes, enquanto sete pessoas continuam desaparecidas.

O Sea Story, um liveaboard (embarcação projetada para viagens prolongadas no mar), enviou um sinal de socorro depois que uma grande onda atingiu a embarcação, fazendo-a virar, de acordo com relatos de sobreviventes.