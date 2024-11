Medalhista olímpico indiano é suspenso por 4 anos após recusar exame antidoping

Punia recorreu contra as acusações a suspensão foi inicialmente retirada, mas a NADA a confirmou em um comunicado publicado na terça-feira (26).

O lutador afirma não ter se recusado a passar pelo exame, mas que desconfiou do kit fornecido para coleta da amostra, que para ele estava vencido.

No ano passado, Punia participou de um protesto em Nova Délhi ao lado de lutadoras que acusavam de abuso sexual Brij Bhushan Singh, então presidente da federação de luta e deputado do BJP, partido nacionalista hindu no poder.

O ex-dirigente negou ter abusado e exigido favores sexuais das lutadoras. Desde então, Punia se uniu ao opositor Partido do Congresso.