Lamine Yamal vence o prêmio Golden Boy de melhor jogador sub-21 do ano

O atacante do Barcelona Lamine Yaman, de 17 anos, venceu nesta quarta-feira (27) o prêmio Golden Boy, entregue pelo jornal italiano Tuttosport ao melhor jogador sub-21 do ano.

Na cerimônia da Bola de Ouro, no final de outubro, Yamal já havia recebido o prêmio Kopa, também entregue ao melhor jogador jovem do ano.

O grande momento em do atacante do Barça em 2024 foi a Eurocopa pela seleção espanhola, sendo um dos líderes da equipe na campanha do título, com direito a um golaço contra a França na semifinal.

Com 17 anos e quatro meses, Yamal também se tornou o campeão mais jovem da história do torneio continental.