Kaja Kallas, a nova face de uma diplomacia europeia que enfrenta a Rússia

Aos 47 anos, a estoniana Kaja Kallas assume no próximo domingo a diplomacia da UE com uma ideia muito clara em mente: enfrentar a Rússia, uma potência que considera como uma ameaça para toda a Europa. A ex-primeira-ministra da Estônia (2021-2024), uma república báltica vizinha da Rússia, repete em todas as ocasiões que a invasão lançada por Moscou em fevereiro de 2022 na Ucrânia não só diz respeito a este país, mas ao continente inteiro.

Até mesmo a história familiar de quem substituirá o espanhol Josep Borrell na frente da diplomacia da UE está muito ligada ao passado soviético da Estônia. Em 2022, ela revelou que sua avó e mãe, então de seis meses de idade, foram deportadas para a Sibéria no início da Segunda Guerra Mundial. Também está na lista russa de pessoas procuradas por apoiarem a destruição de estátuas da era soviética na Estônia. "Uma guerra em larga escala está causando estragos no continente europeu. A Rússia está contra a Ucrânia. Vejo coalizões de autocratas se formando ao nosso redor e giros geopolíticos ameaçadores em todo o mundo", advertiu em sua audiência perante o Parlamento Europeu.

"Ela é, sem dúvida, a pessoa certa para manter a UE focada no único desafio de segurança que enfrentará nos próximos cinco anos: a Rússia", comenta Daniel Hegedus, do think tank German Marshall Fund. Sua experiência política também pesou na balança. No seu mandato de cinco anos, que começa em 1º de dezembro, será a primeira ex-chefe de governo a exercer o cargo de alta representante da UE para as Relações Exteriores e Política de Segurança. - O primeiro teste: Trump -

O retorno de Donald Trump à Casa Branca, em 20 de janeiro, será seu primeiro teste de fogo. Os europeus temem ficar sozinhos no apoio à Ucrânia, e sofrer as consequências de um acordo de paz obtido contra os interesses de Kiev. O magnata de Nova York prometeu pôr fim ao conflito "em 24 horas", e deu a entender que poderia deixar de fornecer apoio militar à Ucrânia. Kallas deverá, portanto, convencer o próximo governante americano. Segundo alguns especialistas, sua paixão pelo golfe, que compartilha com Trump, poderia ajudar.

"Cada vez que ela foi para os EUA, se encontrou com republicanos, é um bom ponto de partida", diz Maria Martisiute, especialista do European Policy Centre. Igualmente, "e com toda a probabilidade, se alinhará com as exigências de Trump relativas a um aumento da despesa militar na Europa", ponto no qual insistiu muito o republicano, acrescenta Daniel Hegedus. Nos primeiros cem dias de seu mandato, Kallas proporá medidas para fortalecer a indústria da defesa na Europa, em colaboração com o comissário europeu da Defesa, um cargo recém-criado que recai sobre o ex-primeiro-ministro lituano Andrius Kubilius.