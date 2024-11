Fóssil de crocodilo de entre 10 a 12 milhões de anos é descoberto no Peru

O fóssil, que mede cerca de três metros, foi encontrado em perfeito estado no final de 2023 no deserto de Ocucaje, cerca de 350 km ao sul de Lima

"Apresentamos o fóssil de Piscogavialis, um crocodilo gavial que existiu no Peru há aproximadamente 10 a 12 milhões de anos", disse à AFP o paleontólogo de vertebrados Mario Gamarra durante uma coletiva de imprensa.

Um grupo de paleontólogos do Peru apresentou, nesta quarta-feira (27), o fóssil de um pequeno crocodilo marinho encontrado na costa do país, cuja antiguidade foi estimada entre 10 e 12 milhões de anos.

O cientista explicou que o fóssil, que mede cerca de três metros, foi encontrado em perfeito estado no final de 2023 no deserto de Ocucaje, cerca de 350 km ao sul de Lima, e a 40 km para o interior da costa que limita com o Oceano Pacífico.