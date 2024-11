Empresas preferem caminho lento, mas seguro, face à IA

Dois anos após o badalado lançamento do ChatGPT, as empresas observam com entusiasmo as possibilidades da inteligência artificial (IA) generativa, mas longe de quererem adotá-la para se transformarem completamente, abordam o futuro próximo com cautela.

Getlink, uma companhia que administra o Eurotúnel sob o Canal da Mancha, por exemplo, quer criar "um assistente de manutenção baseado na IA generativa", afirmou à AFP Denis Coutrot, diretor de inteligência artificial da empresa.