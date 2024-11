Dortmund vence Dínamo de Zagreb (3-0) e fica entre os líderes na Champions

Os gols do jogo na capital croata foram marcados por Jamie Bynoe-Gittens (41'), Rami Bensebaini (56') e Serhou Guirassy (90').

Com o resultado, o Dortmund se coloca como o melhor time alemão na competição até aqui, na quarta posição com 12 pontos, após quatro vitórias e uma derrota.

Atrás dele aparecem Bayer Leverkusen (7º, 10 pontos) e Bayern de Munique (13º, 9 pontos), que venceram seus jogos pela 5ª rodada na terça-feira.

Assim como na temporada passada, a o Dortmund está tendo um desempenho melhor na Liga dos Campeões do que no Campeonato Alemão. Na atual edição da Bundesliga, o time ocupa apenas a quinta colocação, dez pontos atrás do líder Bayern.

Já o Dínamo de Zagreb, apesar da derrota, continua na zona de classificação para o mata-mata prévio às oitavas de final. Na 23ª colocação, o time croata está à frente de grandes do continente como Real Madrid (24º) e Paris Saint-Germain (25º).