Colômbia revela nova rota do narcotráfico envolvendo Austrália

Embarcações "semissubmersíveis" viajam da Colômbia para a Austrália transportando cocaína, através de uma nova rota do narcotráfico no Pacífico, revelou nesta quarta-feira (27) a Marinha colombiana, ao divulgar o balanço de uma operação internacional contra as drogas.

No contexto da 14ª versão da operação Orion, que uniu entre outubro e novembro forças de segurança de mais de 60 países, autoridades apreenderam na costa do México uma embarcação semelhante a um submarino que viajava em direção à costa australiana com cinco toneladas de cocaína.