China liberta três americanos detidos 'injustamente'

"Voltarão em breve e se reunirão com suas famílias pela primeira vez em muitos anos", disse um porta-voz do Departamento de Estado às vésperas do Dia de Ação de Graças, um feriado nacional nos Estados Unidos, no qual as famílias costumam se reunir.

Swidan foi detido no fim de 2012 em uma viagem de negócios à China por acusações relacionadas com drogas. Sua família e aqueles que o apoiam afirmam que nunca houve provas contra ele e que ele foi acusado por seu motorista e seu intérprete.

Com os três, o governo dos Estados Unidos, em fim de mandato, conseguiu a libertação de mais de 70 americanos detidos injustamente em todo o mundo, segundo as autoridades.

Esta abordagem contrasta com as trocas de prisioneiros com a Rússia, nas quais Biden e o presidente russo, Vladimir Putin, encontraram pessoalmente os cidadãos no aeroporto após seu retorno.

O governo Biden esperava conseguir a libertação dos prisioneiros antes do fim do seu mandato, em janeiro. O presidente democrata apresentou os casos ao presidente chinês, Xi Jinping, durante a última reunião que teve com ele à margem da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), no Peru, em meados de novembro.

Analistas dizem que a China tenta mostrar que, se Washington cooperar, estará disposta a trabalhar de forma construtiva em certas áreas de interesse comum.

O governo de Biden afirma que a China tomou medidas contra os produtores de precursores químicos do fentanil, um opioide sintético responsável por dezenas de milhares de mortes por overdose todos os anos nos Estados Unidos.

O presidente eleito, Donald Trump, prometeu uma abordagem mais beligerante quando assumir o cargo. Nesta semana, disse que aumentaria imediatamente as tarifas sobre os produtos chineses e também imporia tarifas altas aos vizinhos México e Canadá.

