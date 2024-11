Trump traz de volta política por mensagens nas redes sociais

Esse estilo de comunicação característico do bilionário republicano antecipa um novo mandato repleto de anúncios impactantes nas redes sociais, a qualquer hora do dia e sobre todo tipo de assunto.

Com duas mensagens em uma rede social, nas quais anunciou tarifas pesadas para México, Canadá e China, Donald Trump fez desvalorizar as ações dos fabricantes de automóveis, despertou preocupação entre países aliados e chacoalhou as chancelarias.

O presidente eleito anunciava a imposição de tarifas alfandegárias de 25% para "TODOS os produtos" de Canadá e México a partir do primeiro dia de seu mandato.

Não importa que ambos os países sejam signatários de um acordo de livre-comércio com os Estados Unidos.

"Esta tarifa permanecerá em vigor até que as drogas, em particular o fentanil, e todos os migrantes ilegais parem com esta invasão ao nosso país", escreveu Trump, semeando o pânico de Ottawa até a Cidade do México.