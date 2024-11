Trudeau e Trump tiveram conversa 'produtiva' sobre comércio e fronteiras

"Falamos sobre os laços intensos e frutíferos entre nossos dois países" e "os desafios que podemos enfrentar juntos", declarou o chefe do governo canadense à imprensa sobre a conversa telefônica que teve na noite anterior.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou nesta terça-feira (26) que teve uma "boa" conversa com Donald Trump após o presidente eleito dos Estados Unidos anunciar que pretende impor tarifas de 25% sobre os produtos canadenses.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na segunda-feira, Trump anunciou em sua rede, Truth Social, que suas primeiras medidas econômicas ao assumir o cargo em 20 de janeiro serão aumentar em 10% as tarifas sobre os produtos procedentes da China e introduzir impostos de 25% sobre aqueles vindos do Canadá e do México.