Reino Unido: grande tempestade atinge o país e deixa pelo menos 2 mortos

O Reino Unido permaneceu em alerta máximo no início desta semana após a segunda grande tempestade da temporada atingir o país no fim de semana, deixando pelo menos duas pessoas mortas e causando interrupções no transporte rodoviário e ferroviário. Centenas de casas na Inglaterra e no País de Gales enfrentaram as águas das enchentes na segunda-feira, 25, e vários operadores ferroviários cancelaram serviços após a tempestade Bert atingir o Reino Unido com chuvas fortes e rajadas de vento de até 130 km/h no fim de semana.

Em algumas áreas, caíram até 130 milímetros de chuva, fazendo com que alguns rios transbordassem suas margens e transformassem ruas em rios. Um homem na casa dos 80 anos morreu após seu carro entrar na água em Lancashire, no noroeste da Inglaterra, no sábado. Um corpo, supostamente de um homem desaparecido, foi encontrado no mesmo dia perto do rio Afon Conwy, no norte do País de Gales.

Mais inundações são prováveis "Infelizmente, mais inundações são prováveis nos próximos dias, à medida que os níveis de água aumentam nos rios de fluxo mais lento, como o Severn e o Ouse", disse o Secretário de Meio Ambiente Steve Reed ao Parlamento. "A Agência Ambiental prevê que os impactos deverão ser menos severos do que vimos nos últimos dias." Mais de 130 alertas de inundação estavam em vigor em toda a Inglaterra, País de Gales e Escócia até a noite de segunda-feira. Um alerta grave de inundação, indicando risco de vida, foi emitido para o rio Nene em Northampton, à medida que os níveis de água continuavam a subir.