Presidente do Chile nega catetoricamente denúncia de assédio sexual

O presidente do Chile, Gabriel Boric, enfrenta uma denúncia de suposto assédio sexual contra uma mulher há 10 anos, que ele nega "categoricamente", informou sua defesa na segunda-feira à noite.

A denúncia foi apresentada em 6 de setembro na Procuradoria regional de Magallanes, no extremo sul do Chile.

O chefe do Ministério Público da região, Cristián Crisosto, confirmou que "existe um processo criminal relacionado aos fatos indicados".

Uma equipe especial do Ministério Público é responsável pela investigação, disse o promotor Crisosto, que não revelou mais detalhes do caso.

De acordo com a defesa do presidente chileno de 38 anos, a denúncia foi apresentada por uma mulher que na época enviou 25 e-mails a Boric, um deles com imagens explícitas, um envio "não solicitada nem consentido".