Milhares de ingídenas acampam em Bogotá e exigem reunião com governo colombiano

Cerca de 2.000 indígenas provenientes do noroeste da Colômbia acampam nesta terça-feira (26) nos arredores de uma repartição do governo em Bogotá e pedem uma reunião com altas autoridades para discutir suas exigências sobre terras ancestrais e atendimento às suas comunidades.

Os indígenas embera montaram centenas de tendas em frente à Agência Nacional de Terras (ANT) e esperam que "o governo nacional os atenda", afirmou nesta terça-feira, em uma declaração em vídeo, a alta conselheira de vítimas, paz e reconciliação da prefeitura de Bogotá, que instou o governo central a "cumprir os compromissos assumidos com a comunidade (...), que envolvem moradia, educação, saúde", entre outras demandas.