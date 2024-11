Manchester City cede empate em casa com Feyenoord (3-3) na Champions

Da vitória por 3 a 0 a 15 minutos do fim para um empate em 3 a 3 no apito final: o Manchester City deixou escapar um resultado que estava praticamente garantido diante do Feyenoord e tropeçou em casa nesta terça-feira (26), pela 5ª rodada da Liga dos Campeões.

O moral da equipe, que vinha da derrota por 4 a 0 diante do Tottenham no fim de semana, fica extremamente abalado para o jogo do próximo domingo contra o Liverpool, líder do Campeonato Inglês.

No primeiro tempo, o Feyennord criou oportunidades, mas o pênalti convertido por Haaland deu tranquilidade ao City, que foi para o intervalo em vantagem.

No início do segundo tempo, a vitória parecia encaminhada depois que Gündogan ampliou o marcador e Haaland fez o terceiro.