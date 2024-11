Mais de 100 países homenageam na ONU os trabalhadores humanitários mortos em conflitos

A Suíça, depositária das Convenções de Genebra, presenteou os 15 membros do Conselho de Segurança em agosto com estas cadeiras de 75 anos de idade, para marcar o 75º aniversário desses textos fundamentais do direito humanitário internacional.

Os signatários representam uma grande maioria dos 193 Estados-membros da ONU, incluindo todos os membros do Conselho de Segurança, com exceção da Rússia, e com algumas ausências notáveis, como Israel e Sudão.

As cadeiras "simbolizam o assento do dever" do Conselho, "guardião da paz e da segurança internacionais", bem como da "proteção dos grupos vulneráveis", explicou Baeriswyl antes de uma reunião do Conselho de Segurança sobre o tema.

Em 2023, 280 trabalhadores humanitários foram assassinados em 33 países, segundo o banco de dados Aid Worker Security Database, usado como referência pela ONU.

Esse número é "mais do que o dobro da média anual dos últimos dez anos", afirmou nesta terça-feira, no Conselho, Abby Stoddard, fundadora do centro de pesquisa Humanitarian Outcomes, que gerencia o banco de dados.