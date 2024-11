Huawei lança primeiro 'smartphone' com sistema operacional próprio

O grupo chinês de tecnologia Huawei apresentou nesta terça-feira (26) seu primeiro smartphone equipado com um sistema operacional produzido inteiramente pela empresa, que foi alvo de sanções restritivas dos Estados Unidos nos últimos anos.

A maioria dos celulares atualmente usam o iOS da Apple ou o Android do Google. No entanto, a Huawei quer mudar o domínio americano com seus novos Mate70, que funcionam com o sistema HarmonyOS Next da própria empresa.