Fed afirma que redução das taxas de juros será feita "gradualmente"

A economia como um todo continua apresentando uma tendência muito positiva, o que levou os responsáveis do Fed a considerarem "avançar gradualmente para um índice neutro", de acordo com as atas do Comitê de Política Monetária do Fed (FOMC), publicadas nesta terça-feira (26).

Segundo a teoria econômica, uma taxa de juros neutra, ou natural, é o nível em que a taxa de juros não tem efeito nem restritivo nem expansivo sobre a economia.

Ao término da última reunião, a instituição monetária reduziu suas taxas em 25 pontos base (pb), para uma faixa entre 4,50% e 4,25%, após um corte inicial de 50 pb em setembro.