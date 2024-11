Esquerdista Yamandú Orsi é eleito presidente do Uruguai

Herdeiro político de José Mujica, Orsi foi professor de história e derrotou conservador Álvaro Delgado, candidato do atual chefe do governo uruguaio, Luis Lacalle Pou.O candidato da Frente Ampla, Yamandú Orsi, venceu neste domingo (24/11) o segundo turno da eleição presidencial no Uruguai e será o próximo presidente do país. O partido vitorioso focou a campanha na justiça social, no desenvolvimento sustentável e na unidade nacional. O político de esquerda de 57 anos, pupilo do ex-presidente José Mujica, derrotou nas urnas Álvaro Delgado, do Partido Nacional, que era apoiado pelo atual chefe do governo uruguaio, Luis Lacalle Pou. Segundo dados divulgados pelo Tribunal Eleitoral, Orsi obteve 49,8% dos votos, contra 45,9% para Delgado. De acordo com os números, a Frente Ampla obteve uma vantagem de cerca de 90 mil votos. No primeiro turno, em 27 de outubro, Yamandú Orsi terminou em primeiro lugar com 43,9% dos votos, à frente de Delgado (26,8%), que, no entanto, contou no segundo turno com o apoio do terceiro colocado Andres Ojeda, do partido de centro-direita Colorado. "Presidente do crescimento nacional" Em discurso para seus apoiadores, Orsi garantiu que será o presidente "do crescimento nacional" e que construirá "uma sociedade mais integrada". "Serei o presidente que apela repetidamente ao diálogo nacional para encontrar as melhores soluções, naturalmente seguindo a nossa visão, mas também ouvindo com muita atenção o que os outros nos dizem", afirmou o ex-professor de história. Depois que as primeiras pesquisas de boca de urna foram divulgadas, tanto Lacalle Pou como Delgado parabenizaram Orsi pela vitória. "Com tristeza, é claro, mas sem culpa, podemos parabenizar aqueles que venceram e tiveram a preferência. E o fazemos com sinceridade e de coração, com desprendimento e com um sentido muito republicano", disse Delgado. "Os uruguaios definiram quem será o presidente da república. E eu quero mandar daqui, com toda essa coalizão de governo, com todos esses atores da coalizão, um grande abraço e uma saudação a Yamandú Orsi", acrescentou o líder do partido governista. "Liguei para @OrsiYamandu para parabenizá-lo como presidente eleito do nosso país e me colocar à sua disposição para iniciar a transição assim que considerar pertinente", escreveu Lacalle Pou na rede social X. Quem é o presidente eleito do Uruguai Filho de uma costureira e de um agricultor, Orsi nasceu em 13 de junho de 1967 na zona rural de Canelones, numa casa sem eletricidade. Aos cinco anos, sua família se mudou para a capital do departamento, depois que o pai adoeceu e não pode mais trabalhar no campo. Quando jovem, Orsi cuidava do armazém de sua família e foi coroinha da Igreja Católica. Ele também participava de um grupo de dança folclórica. Durante a ditadura, atraído por figuras como Che Guevara, começou a se interessar por política para desgosto dos pais. Após o fim da ditadura uruguaia em 1985, ele se tornou um militante de esquerda. Em 1989, aderiu ao Movimento de Participação Popular fundado por Mujica. Em 1991, ele se formou em História e deu aulas em escolas de vilas e cidades pequenas até 2005, quando iniciou sua carreira na política. Herdeiro político de Mujica, Orsi foi duas vezes prefeito de Canelones, o departamento mais populoso do país depois de Montevideu. Orsi foi casado duas vezes e é pai de gêmeos. Líderes latino-americanos felicitam Orsi Líderes latino-americanos felicitaram Yamandú Orsi, destacando o regresso ao poder do partido Frente Ampla e da esquerda. "Quero congratular o povo uruguaio pela realização de eleições democráticas e pacíficas e, em especial, o presidente eleito Yamandú Orsi, a Frente Ampla e meu amigo [ex-presidente] Pepe Mujica pela vitória no pleito de hoje", reagiu Luiz Inácio Lula da Silva. Numa mensagem na rede social X, o presidente brasileiro afirmou que esta é uma vitória para toda a América Latina e do Caribe. "Brasil e Uruguai seguirão trabalhando juntos no Mercosul e em outros fóruns pelo desenvolvimento justo e sustentável, pela paz e em prol da integração regional", acrescentou. Do México, a presidente Claudia Sheinbaum também felicitou a vice-presidente eleita, Carolina Cosse, e celebrou o fato de o povo uruguaio "demonstrar mais uma vez a vocação democrática e progressista". Na mesma linha, o presidente da Bolívia, Luis Arce, destacou a "grande jornada democrática" que se viveu no domingo no Uruguai, celebrando "o fraterno povo uruguaio (...) ter optado pela inclusão e pela justiça social para garantir o seu crescimento". Já o presidente chileno, Gabriel Boric, disse que felicitou Orsi num telefonema em que falaram de "como avançar juntos, como países irmãos, na justiça e unidade". "Do Chile, todo o sucesso neste novo caminho para Yamandú e a vice-presidente, Carolina Cosse", escreveu nas redes sociais. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, felicitou o "povo uruguaio" pela vitória de Orsi, desejando-lhe na plataforma de mensagens Telegram "o maior sucesso". "Vamos avançar para a construção de uma relação de respeito e positiva de cooperação e apoio partilhado entre os nossos países", disse. Argentina: "Jornada cívica exemplar" O governo da Argentina também parabenizou o Uruguai por uma "jornada cívica exemplar" e saudou Orsi por sua vitória. "A República Argentina parabeniza o povo uruguaio por seu dia cívico exemplar e saúda o presidente eleito Yamandú Orsi por sua vitória", escreveu o Ministério das Relações Exteriores da Argentina por meio de seu perfil na rede social X. "Ratificamos nosso compromisso de trabalhar em conjunto com o Uruguai para fortalecer a agenda compartilhada e o bem-estar de ambos os países", acrescentou a declaração, que também foi divulgada pelo presidente do país, o populista de direita Javier Milei, que não divulgou uma mensagem própria. O presidente da Colômbia, o esquerdista Gustavo Petro, disse no domingo que a vitória de Yamandú Orsi reflete o desejo de mudança da América Latina. "Um grande abraço para Yamandú, o novo presidente do Uruguai. Essa vitória reflete a vontade de união e mudança do povo latino-americano", disse Petro em uma mensagem publicada na rede social X. md/cn (Lusa, EFE, AFP)