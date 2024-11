China alerta que 'ninguém vencerá guerra comercial' após anúncio de tarifas de Trump

A China alertou nesta terça-feira (26) que "ninguém vencerá uma guerra comercial", após o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que vai impor uma tarifa adicional de 10% sobre as importações de produtos chineses.

As medidas que o líder republicano deseja implementar a partir de sua posse, em janeiro, também afetam o Canadá e o México, mas nos casos dos dois países com tarifas de 25%. Trump justifica as tarifas com as crises vinculadas aos opioides e à migração.