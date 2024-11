Botafogo e Atlético-MG na final da Libertadores: vitória das SAFs?

"O sucesso chegou antes do que imaginávamos", disse recentemente John Textor, o polêmico dono da SAF do clube carioca.

Proprietário de várias equipes através do grupo Eagle Football Holdings, entre elas o Lyon, punido na França por seu alto endividamento, o magnata americano transformou o Botafogo, que estava na segunda divisão no ano anterior à sua venda.

O bom momento tem a ver, em parte, com o investimento de R$ 231 milhões. Com esse dinheiro, foram contratados o meia argentino Thiago Almada e o atacante Luiz Henrique, destaques da equipe na temporada.

No ano passado, o time chegou perto de conquistar o Campeonato Brasileiro, que não vem desde 1995. E 2024 pode ser um ano histórico: luta pela liderança do Brasileirão com o Palmeiras e busca sua primeira Libertadores.

A ideia, que causa que gera controvérsia pelas profundas raízes sociais dos argentinos com seus clubes, teve um revés simbólico no último fim de semana.

No sábado, em Assunção, o Racing conquistou a Copa Sul-Americana com vitória por 3 a 1 na final sobre o Cruzeiro, que virou SAF em 2022.

- "Do inferno ao purgatório" -

Ao contrário do Botafogo, o Atlético-MG ficou nas mãos de um pequeno grupo de milionários de Belo Horizonte que emprestaram milhões durante anos em condições muito favoráveis para o clube.

Parte dos empréstimos destes mecenas se transformou em ações quando compraram a SAF em outubro de 2023, quase dois anos depois de a equipe voltar a conquistar o Campeonato Brasileiro depois de meio século de espera.

Antes de se tornar SAF, o Atlético contratou jogadores de nome como Hulk, Paulinho e Diego Costa.

"A SAF é um elemento que caiu do céu para poder reconstruir", disse o empresário Rubens Menin, acionista majoritário do 'Galo', ao portal Globo Esporte em julho.

"Saímos do inferno e chegamos no purgatório, mas ainda não chegamos no céu", acrescentou Menin sobre a situação do clube, que chegou a ser o mais endividado do Brasil.

A melhora do Atlético, segundo Grafietti está relacionada com a possibilidade de quitação de dívidas com as SAFs (já reduziram em cerca de R$ 700 milhões), e não a uma mudança institucional, já que segue nas mãos dos "mecenas".

"A sustentabilidade deles [Atlético-MG e Botafogo] nós só vamos validá-la daqui três ou quatro anos, se eles conseguirem manter um nível de receitas que permita que eles não precisem de injeção de capital o tempo inteiro", afirma o economista.

