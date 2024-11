Atlético de Madrid goleia Sparta Praga (6-0) fora de casa na Champions

Os gols do jogo foram marcados por Julián Álvarez (15' e 59'), Marcos Llorente (43'), Antoine Griezmann (70) e Ángel Correa (85' e 89'), e o Atlético emendou uma série de seis vitórias consecutivas, contando todas as competições.

E o time 'colchonero' não demorou a abrir o placar. Álvarez cobrou falta com perfeição no ângulo do goleiro Peter Vindahl, que nada pôde fazer.

O segundo veio depois de uma tentativa de cruzamento de Llorente que pegou efeito e foi direto para o gol, depois de Sorloth passar na frente da bola e enganar Vindahl.

Álvarez fez mais um no segundo tempo depois de ficar cara a cara com passe de Giuliano Simeone e Griezmann ampliou com um chute cruzado.