Ucrânia afirma ter atacado um depósito de combustível na Rússia

"O alvo do ataque foi o depósito de petróleo" do grupo Kaluganefteprodukt, que "está envolvido no apoio à agressão armada da Rússia contra a Ucrânia", disse a fonte à AFP.

O governador da região indicou que a defesa aérea derrubou oito drones nos subúrbios de Kaluga.

A "queda de escombros" destes dispositivos provocou um incêndio em uma "empresa industrial" e as chamas foram extintas após várias horas, disse o governador, Vladislav Chapchan.

Horas depois, os bombardeios russos feriram 23 pessoas em Kharkiv, a segunda cidade da Ucrânia localizada no nordeste do país, perto da fronteira com a Rússia, e pelo menos outras seis em Odessa, uma cidade portuária às margens do mar Negro, segundo as autoridades regionais.