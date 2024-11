Quatro políticas eliminariam quase toda a poluição por plásticos, diz estudo

Quatro políticas mundiais permitiriam eliminar quase toda a poluição por plásticos no planeta, revelou, nesta segunda-feira (25), um estudo realizado com ajuda da Inteligência Artificial (IA) pela Universidade da Califórnia.

Essas quatro políticas “não são de forma alguma uma panaceia para resolver o enorme problema da poluição plástica”, disse Neil Nathan, da Universidade da Califórnia, à AFP.

Mas se implementadas simultaneamente, elas reduziriam a quantidade de resíduos plásticos “mal gerenciados” a cada ano em 91%, para 11 milhões de toneladas até 2050, em comparação com 121 milhões de toneladas até a mesma data se nada fosse feito.

O lançamento do estudo coincide com a última rodada de negociações para chegar a um tratado global contra a poluição plástica. As negociações estão sendo realizadas entre 178 países em Busan, na Coreia do Sul.