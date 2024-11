PSG põe seu futuro em jogo na Champions diante do Bayern em Munique

É certo que o conjunto parisiense, atual 25º na classificação, mesmo perdendo, seguirá com chances de ficar entre os 24 primeiros desta primeira fase da competição com 36 equipes, na qual quem ficar entre o 9º e o 24º lugar deverá disputar uma perigosa repescagem de ida e volta para chegar às oitavas.

E, nesta fase da competição, cada ponto e cada gol contam para ganhar posições e ter mais chances de cruzar com um rival 'a priori' mais acessível nas rodadas de mata-mata.

Assim, o atual líder do Campeonato Francês deverá começar por melhorar seus números ofensivos (soma três gols em quatro partidas, dois deles por erros do goleiro).

A hipótese de uma eliminação na primeira fase, inédita desde que foi adquirido por um fundo do Catar em 2011, não é cogitada por ora no PSG, embora seu treinador espanhol reconheça "o perigo" no qual sua equipe se encontra depois da derrota para o Atlético de Madrid no último segundo (2 a 1) em 6 de novembro.