Petróleo cai diante de esperanças de um cessar-fogo no Líbano

Os preços do petróleo caíram, nesta segunda-feira (25), com a expectativa dos operadores de um possível acordo de cessar-fogo no Líbano e temores de uma oferta excedente para o próximo ano, a poucos dias da reunião dos países exportadores de petróleo e seus aliados (Opep+).

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro recuou 2,87%, fechando em 73,01 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), para o mesmo mês, caiu 3,23%, a 68,94 dólares.