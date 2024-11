Petro diz em carta a Trump que luta contra drogas e migração exige 'abordagem multilateral'

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, instou em uma carta o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, a enfrentar a luta contra as drogas e a migração com uma "abordagem multilateral", além de elogiar seu "compromisso" em acabar com conflitos como os de Gaza e Ucrânia.

"Desafios como a política de drogas e a migração também exigem uma abordagem multilateral", enfatizou o esquerdista Petro ao líder republicano na carta, revelada pela imprensa nesta segunda-feira (25) e cuja veracidade foi confirmada por um porta-voz à AFP.