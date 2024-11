Notre-Dame desperta o amor e consegue a ajuda dos americanos após incêndio

Por meio de uma avalanche de doações, que variam de 50 dólares a 10 milhões, os americanos demonstraram seu carinho pela catedral de Notre-Dame de Paris, mobilizando-se para apoiar a reconstrução do monumento que tanto admiram.

Essa associação, fundada em 2017 e sediada em New Hampshire, nos EUA, viu as doações dispararem após o incêndio de 15 de abril de 2019. A organização arrecadou 57 milhões de dólares de 45 mil doadores, principalmente americanos, entre fundações e indivíduos.

A catedral localizada na Île de la Cité, construída mais de 600 anos antes da Torre Eiffel, é "um dos grandes tesouros do mundo", disse o ex-presidente americano Barack Obama, que a visitou em junho de 2009 com sua família.

Incluindo outros apoios, Picaud calcula que os americanos já contribuíram com 62 milhões de dólares para o fundo de restauração.

"Os americanos também adoram Victor Hugo, que tornou Notre-Dame famosa por meio de seus escritos e suas vívidas descrições do surgimento de Paris em ‘Os Miseráveis’, um grande sucesso na Broadway e no cinema", acrescenta ela.

"Para os americanos, Notre-Dame de Paris é um símbolo físico da história europeia pré-moderna que não existe em solo americano. É um lugar poderoso de memória, evocando uma nostalgia imaginária de uma cultura rica e complexa do passado", explica à AFP Meredith Cohen, especialista em arte e arquitetura medievais na Universidade da Califórnia, em Los Angeles.

A cultura americana está repleta de referências à catedral, desde os primeiros filmes em preto e branco até animações recentes.

- Quasímodo, a superestrela -

A obra “O Corcunda de Notre-Dame”, também de Victor Hugo, foi adaptada para o cinema em 1923, tornando-se uma joia do cinema mudo. Outras versões se seguiram, incluindo a de 1956 com Anthony Quinn no papel de Quasimodo, e a animação da Disney de 1996.