Mulheres na Índia são vítimas da tecnologia para vigiar a fauna selvagem

Trishant Simlai, da Universidade de Cambridge, interrogou 270 mulheres que vivem perto da reserva de tigres de Corbett, no norte da Índia.

O exemplo mais alarmante foi a divulgação nas redes sociais, por alguns agentes florestais, de uma foto de uma mulher com autismo fazendo suas necessidades na floresta.

Para as mulheres dos povoados da região, essa floresta representa um espaço de "liberdade e expressão", à margem dos homens nessa "sociedade muito conservadora e patriarcal", explica Simlai à AFP.

Às vezes, as mulheres têm de buscar refúgio porque os drones são deliberadamente lançados sobre suas cabeças, de acordo com o estudo publicado na revista Environment and Planning F.

A pesquisa também relata o caso de um guarda florestal que flagrou um casal no meio de um “caso” graças a uma das câmeras instaladas e “alertou imediatamente a polícia”.

Uma mulher entrevistada para o estudo explica que esses dispositivos inibem seu comportamento “por medo de ser fotografada ou gravada no momento errado”.