MP alemão pede que quatro supostos membros do Hamas sejam processados

Os quatro indivíduos, Abdelhamid Al A. e Ibrahim El-R., ambos nascidos no Líbano, o egípcio Mohammed B. e Nazih R., de nacionalidade holandesa, foram detidos em 14 de dezembro do ano passado.

"Todos eram operadores do Hamas no exterior há anos e ocupavam posições importantes relacionadas com a direção do braço militar" da organização, informou a procuradoria federal, especializada em assuntos terroristas e com sede em Karlsruhe (oeste).